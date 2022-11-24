الرئيس بري يرفع جلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية بعد فقدان النصاب ويحدد الجلسة الثامنة يوم الخميس المقبل – موقع قناة المنار – لبنان
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November 24 2022 - 12:32

الرئيس بري يرفع جلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية بعد فقدان النصاب ويحدد الجلسة الثامنة يوم الخميس المقبل

منذ 57 mins 24 November، 2022
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