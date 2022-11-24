نتيجة التصويت في جلسة مجلس النواب اللبناني لانتخاب رئيس للجمهورية: ورقة بيضاء 50، ميشال معوض 42، لبنان الجديد 8، عصام خليفة 6، بدري ضاهر 1، زياد بارود 2 وورقة ملغاة 1 – موقع قناة المنار – لبنان
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November 24 2022 - 12:34

نتيجة التصويت في جلسة مجلس النواب اللبناني لانتخاب رئيس للجمهورية: ورقة بيضاء 50، ميشال معوض 42، لبنان الجديد 8، عصام خليفة 6، بدري ضاهر 1، زياد بارود 2 وورقة ملغاة 1

منذ 1 ساعة 24 November، 2022
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