بدء جلسة مجلس النواب اللبناني لانتخاب رئيس للجمهورية – موقع قناة المنار – لبنان
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November 24 2022 - 12:32

بدء جلسة مجلس النواب اللبناني لانتخاب رئيس للجمهورية

منذ 1 ساعة 24 November، 2022
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