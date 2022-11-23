اعتقال انتحاريَّين قبل ارتكابهما أي عمل إرهابي في مدينة قدس غرب العاصمة طهران

أعلن قائد قوى الامن الداخلي غرب محافظة طهران، العميد كيوان ظهيري، اليوم الأربعاء، عن عملية خاصة لقوى الامن الداخلي أسفرت عن اعتقال انتحاريَّين اثنين قبل ارتكابهما أي عمل إرهابي في مدينة قدس غرب العاصمة طهران.

وقال العميد ظهيري إنّ “في السادس عشر من تشرين الثاني/نوفمبر وردتنا أنباء عن قيام فرقة انتحارية بالتخطيط لعملية تفجيرية في أحد الأماكن الدينية في مدينة قدس قرب طهران”، مضيفاً أنّ “فرق مشتركة من المخابرات والأمن العام قامت بالتحقيق في الأمر بشكلٍ خاص”.

وأكد أنّ “الشرطة قامت بتحديد مخبأ هؤلاء الانتحاريين في مدينة قدس، وبتنسيق من السلطة القضائية تم إلقاء القبض عليهم فجر اليوم التالي ضمن عملية مفاجئة”.

وأشار العميد ظهيري إلى أنه “خلال التفتيش تم العثور على مسدسين و91 طلقة نارية، و 3 كاتمات للصوت، و7 كيلوغرامات من المتفجرات وجهاز تحكم عن بعد”.

وقبل يومين، تمكنت قوات الأمن الإيرانية من اعتقال قادة خليتين لمثيري الشغب في ساري في محافظة مازندران شمال البلاد ونجحت بعد الرصد والملاحقة باعتقال قادة خليتين لمثيري الشغب في ساري قبل تنفيذ خططتهم التخريبية”.

وفي وقتٍ سابق اليوم، اتهم وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، “إسرائيل” وأجهزة مخابرات غربية، بالتخطيط لتقسيم إيران وإشعال فتيل حرب أهلية بها.

وحذّر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الأحد الفائت، الولايات المتحدة الأميركية والغرب من دعم الجماعات الإرهابية والمثيرة للشغب في إيران، مؤكداً أنّ ذلك لن يخدم مصالحهم.

وبيّن رئيسي أنّ “التصدي للعناصر المثيرة للشغب ومعاقبتهم في إطار القانون من قبل الأجهزة المعنية، وحماية المواطنين وممتلكاتهم من بطش الإرهابيين، هما مطلب الجميع ويجب تنفيذهما على عجل”.

المصدر: وكالة فارس