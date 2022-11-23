بريطانيا تسلم أوكرانيا مروحيات أوقفت البحرية الملكية تشغيلها

ستسلم السلطات البريطانية أوكرانيا 3 مروحيات من طراز Westland WS-61 Sea King المستخدمة في عمليات البحث والإنقاذ والاستطلاع.

وقالت الصحيفة “التايمز” إن تلك هي المرة الأولى التي تسلم فيها بريطانيا طائرات بطيار بعد أن قام البريطانيون بتدريب 10 أطقم أوكرانية، حيث خضع طيارو الجيش الأوكراني لبرنامج تدريبي مدته 6 أسابيع قام فيها بقيادة مروحيات “سي كينغ” التي تم إيقاف تشغيلها من قبل البحرية الملكية في عام 2018.

وقد استخدمت “سي كينغ” على نطاق واسع خلال حرب الفوكلاند وحرب الخليج وصراع البلقان وحرب العراق. حاليا، لا تنتج هذه المروحيات، لكن تكلفة النسخ الممنوحة لأوكرانيا تصل إلى حوالي 6 مليون دولار.

وتوجد إحدى هذه الطائرات بالفعل في أوكرانيا، حيث ستكون المروحيات الثلاث جزءا من حزمة مساعدات عسكرية جديدة لكييف، كما ستزود لندن القوات المسلحة الأوكرانية بـ 10 آلاف قذيفة مدفعية.

وكانت بريطانيا قد زودت أوكرانيا في وقت سابق بصواريخ Brimestone 2 عالية الدقة، و7000 منظومة صواريخ مضادة للدبابات NLAW، وأكثر من 100 مركبة مدرعة، ومدافع Stormer ذاتية الدفع المضادة للطائرات المزودة بصواريخ Starstreak، وبضع عشرات من مدافع الهاوتزر M109 وL119، وراجمات صواريخ M270، وأكثر من 16 ألف عربة مدرعة، وقذائف مدفعية، وذخيرة مخفية و4.5 طن من المتفجرات البلاستيكية.

المصدر: وكالات