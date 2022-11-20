دوي صافرات الإنذار في جميع مناطق أوكرانيا – موقع قناة المنار – لبنان
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November 20 2022 - 11:20

دوي صافرات الإنذار في جميع مناطق أوكرانيا

منذ 1 ساعة 20 November، 2022
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