تركيا تعلن إطلاق عملية عسكرية جديدة ضد الأكراد شمالي سوريا والعراق – موقع قناة المنار – لبنان
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November 20 2022 - 11:20

تركيا تعلن إطلاق عملية عسكرية جديدة ضد الأكراد شمالي سوريا والعراق

منذ 2 ساعة 20 November، 2022
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