اعلام فلسطيني: مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 20 2022 - 11:18

اعلام فلسطيني: مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال

منذ 2 ساعة 20 November، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة