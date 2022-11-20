وزارة الصحة: 7 إصابات جديدة بالكوليرا ولا وفيات – موقع قناة المنار – لبنان
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November 20 2022 - 00:26
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الإمام السيد علي الخامئني خلال لقائه جمعاً من أهالي أصفهان: الغرب لا يتحمل أن يرى إيران متطورة
الإمام الخامنئي: مثيرو الشغب يزعمون أنهم من أنصار الشعب الإيراني لكنهم كانوا معادين لكل مطالبه ومعتقداته ومقدساته
الإمام الخامنئي: مثيرو الشغب وكل من يقف خلفهم أحقر من أن يتمكنوا من إلحاق الضرر بنظام الجمهورية الإسلامية
الإمام الخامنئي: يجب توعية المخدوعين بمخطط الأعداء بأن ما يحصل من شغب لا يصب في مصلحة تقدم إيران وتطورها
الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي: بعض الجهات الإقليمية والدولية تراسلنا بالوساطة حول التعاون لكنها تنتهج سلوكا مختلفا
وزير الأشغال العامة علي حميه للمنار: الوزارة وضعت الأسس العامة لإعطاء ومنح رخص ممارسة العمل في أنشطة قطاع النقل البحري
حميه: أعدينا خطة لإنشاء مرافئ تخصصية تواكب مرحلة التنقيب والاستكشاف ومواصفات الأملاك البحرية مؤهلة لذلك
روابط التعليم الرسمي التقت الرئيس نبيه بري وطالبت بصرف المتأخرات وبدلات النقل وانتظام دفع الرواتب بداية كل شهر
الرئيس بري طالب وزير المال بدفع المتأخرات وانتظام الرواتب وطالب مصرف لبنان بالضغط لرفع سقف السحوبات وتحرير الرواتب كاملة
اليمن: استشهاد طفلة وجرح 4 من أسرتها بقصف مدفعي من قوى العدوان استهدف منزلهم شمال مديرية حيس
النيابة العامة الجزائرية تطلب الإعدام لأكثر من 70 متهماً بإحراق مواطن حياً والتمثيل بجثته
الدفاع الروسية: قواتنا أحبطت محاولات هجومية للقوات الأوكرانية ومرتزقتها في اتجاه كوبيانسك وتمت تصفية أكثر من 60 مسلحا
الخارجية الروسية: رفض بولندا مشاركة لافروف في اجتماع مجلس منظمة الأمن والتعاون عمل استفزازي
روسيا ترسل خطابا للأمين العام للأمم المتحدة يحوي أدلة على المعاملة القاسية للقوات الأوكرانية في حق أسرى الحرب الروس
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يزور كييف: سنواصل دعم أوكرانيا وسنقف إلى جانبها حتى تحقق السلام والأمن اللذين تحتاجهما
وزير الحرب الأميركي: الناتو لا يسعى إلى الصدام مع روسيا ولا يشكل تهديدًا لها ولن ينجر للانخراط في الصراع بأوكرانيا
وزارة الصحة: 7 إصابات جديدة بالكوليرا ولا وفيات
منذ 2 ساعة
19 November، 2022
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