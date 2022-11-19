تقرير مصور | العالم يتحضر للمونديال، والتكاليف تحرم اللبناني من مشاهدته – موقع قناة المنار – لبنان
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November 19 2022 - 21:58

تقرير مصور | العالم يتحضر للمونديال، والتكاليف تحرم اللبناني من مشاهدته

منذ 1 ساعة 19 November، 2022
تقارير مصورة - لبنان

اللبناني محروم من مشاهدة كأس العالم .. حتى في منزله

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