الدفاع الروسية: إحباط محاولات هجومية أوكرانية معززة بالمرتزقة باتجاه كوبيانسك – موقع قناة المنار – لبنان
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November 19 2022 - 16:10
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الإمام السيد علي الخامئني خلال لقائه جمعاً من أهالي أصفهان: الغرب لا يتحمل أن يرى إيران متطورة
الإمام الخامنئي: مثيرو الشغب يزعمون أنهم من أنصار الشعب الإيراني لكنهم كانوا معادين لكل مطالبه ومعتقداته ومقدساته
الإمام الخامنئي: مثيرو الشغب وكل من يقف خلفهم أحقر من أن يتمكنوا من إلحاق الضرر بنظام الجمهورية الإسلامية
الإمام الخامنئي: يجب توعية المخدوعين بمخطط الأعداء بأن ما يحصل من شغب لا يصب في مصلحة تقدم إيران وتطورها
وزير الخارجية الإيراني: في الأسابيع الأخيرة استغل أعداء الجمهورية الإسلامية الفرصة للتدخل في شؤوننا وتأجيج الفتنة
عبد اللهيان: أرسلنا وفداً إلى فيينا لتعزيز التعاون بين إيران والوكالة الذرية لكن الأخيرة تحركت في سياق التدخل بشؤوننا
الخارجية الإيرانية: الجرائم الإرهابية التي شهدتها مدن إيذه وأصفهان ومشهد تؤكد الطبيعة الإجرامية لأعداء النظام الإسلامي
الخارجية الإيرانية: التزام الصمت عمداً من قبل المروجين الأجانب للعنف في إيران يحمل رسالة تعزيز الإرهاب في العالم
سانا: استشهاد 4 عسكريين وإصابة آخر بجروح في عدوان صهيوني جوي على سوريا استهدف بعض النقاط في المنطقة الوسطى والساحلية
حركة حماس: الاعتداء الاسرائيلي على سوريا صباح اليوم يجسد الهمجية الصهيونية التي توسع عدوانها باستمرار على كل المنطقة
اشتباكات مسلحة فجر اليوم بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال في البلدة القديمة لمدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة
سرايا القدس- كتيبة نابلس: مجاهدونا تمكنوا فجر اليوم من استهداف قوات الاحتلال بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة
مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في باب الزاوية وسط مدينة الخليل
قوات العدو تقتحم حارة الشيخ وسط الخليل بالتزامن مع هجوم للمستوطنين على منازل المواطنين في منطقة شارع الشهداء
وزارة الدفاع الروسية: مقتل اكثر من 120 عسكرياً أوكرانياً أثناء تقدم القوات الروسية في دونيتسك
استشهاد 4 جنود عراقيين في إعتداء إرهابي على ثكنة عسكرية في كركوك
وسائل إعلام عراقية: القوات الامنية تعلن حالة الاستنفار القصوى عند أطراف كركوك بعد الاعتداء الارهابي في قضاء الدبس
قيادة العمليات المشتركة العراقية تطلق المرحلة الـ8 من عملية الارادة الصلبة ضد ارهابيي "داعش" بمحافظتي نينوى والأنبار
منظمة العفو الدولية تنتقد موقف واشنطن بشأن منح ولي العهد السعودي حصانة تحول دون ملاحقته قضائياً في جريمة قتل خاشقجي
منظمة العفو الدولية: يجب على الحكومة الأميركية أن تشعر بالعار وهذا ليس أكثر من خيانة تثير الاشمئزاز
ناشر صحيفة "واشنطن بوست": بايدن يمنح رخصة قتل لأحد أفظع منتهكي حقوق الإنسان في العالم والمسؤول عن عملية قتل خاشقجي
وزارة الدفاع الروسية: مقتل اكثر من 120 عسكرياً أوكرانياً أثناء تقدم القوات الروسية في دونيتسك
الخارجية الروسية: رفض بولندا مشاركة لافروف في اجتماع مجلس منظمة الأمن والتعاون عمل استفزازي
رويترز عن الجيش الكوري الجنوبي: واشنطن أرسلت قاذفات استراتيجية للمشاركة في المناورات الجوية المشتركة
رئيس الوزراء الياباني: سنعمل على تعزيز سياسة الدفاع في ظل التوتر العالمي للأمن الإقليمي في المنطقة
رئيس الفيفا جياني إنفانتينو: قطر دولة لها سيادة وعلى الأوروبيين أن يوقفوا الانتقاد وأن يعتذروا للشعوب قبل اعطاء الدروس
رئيس الفيفا: الشعارات والدروس الأخلاقية تنم عن النفاق وظروف العمال في قطر أفضل من ظروف المهاجرين في أوروبا
الدفاع الروسية: إحباط محاولات هجومية أوكرانية معززة بالمرتزقة باتجاه كوبيانسك
منذ 2 ساعة
19 November، 2022
الدفاع الروسية
اوكرانيا
كوبيانسك
هجوم
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