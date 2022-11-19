العلماء: الذوبان السريع للأنهار الجليدية يتسبب في تحرر وانطلاق بكتيريا خطيرة

اكتشف العلماء في المعهد الفدرالي السويسري للتكنولوجيا في لوزان أن الذوبان السريع للأنهار الجليدية يحرّر بكتيريا وميكروبات فريدة من نوعها كانت مخبأة عن الناس تحت ستار الجليد، وفقا لما افادت به صحيفة “غارديان”يوم 17 نوفمبر.

وقال العالم، أرفين إدواردز المشارك في الدراسة “نرى أن أنهارا جليدية تذوب بسرعة، لتطلق مئات الآلاف من الميكروبات الفريدة التي لم تكن معروفة من قبل.” وأضاف قائلا “ليست لدينا معلومات كاملة حتى الآن لفهم قيمة هذه البكتيريا أو مدى خطورتها”.

ويعتقد الخبراء أنه يمكن استخدام بعض الميكروبات مستقبلا في الطب، لا سيما في إنتاج مضادات حيوية جديدة. مع ذلك، فإن بعض الباحثين يخشون من أن البشر والحيوانات ليسوا محصّنين ضد الميكروبات التي تخفيها الأنهار الجليدية مدى ملايين السنين، ما قد يؤدي إلى اندلاع أوبئة خطيرة.

ويقوم علماء من مشروع Vanishing Glaciers Project برحلات استكشافية حول العالم لجمع العينات ودراسة التنوع البيولوجي للأنهار الجليدية.

المصدر: تاس