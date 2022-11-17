استهداف صاروخي للقاعدة العسكرية الاميركية بحقل العمر النفطي في دير الزور – موقع قناة المنار – لبنان
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November 17 2022 - 23:20

استهداف صاروخي للقاعدة العسكرية الاميركية بحقل العمر النفطي في دير الزور

منذ 2 ساعة 17 November، 2022
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