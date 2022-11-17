الوزير الحلبي التقى وفدا من اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة: إقرار الموازنة أمر جيد وثمة احتياطي لدفع الدولة التزاماتها

إجتمع وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي، مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة برئاسة منسق الاتحاد الأب يوسف نصر، وحضور مديرة مكتب الوزير رمزة جابر، والمستشار الإعلامي ألبير شمعون.

ورحب الوزير بالوفد مؤكدا أن “القطاع التربوي يعمل بالاتجاه البناء ، وهو الاتجاه المعاكس للخراب السائد” وأشار إلى أن الوزارة “تتلقى يوميا الكثير من الطلبات من أفراد الهيئة التعليمية والموظفين والأساتذة الجامعيين الذين يرغبون في السفر أو الخروج من الملاك أو الاستقالة، ولكن على الرغم من ذلك هناك إيجابية متمثلة بفتح المدارس واستمرار التعليم”.

ولفت الوزير إلى أن “إقرار الموازنة أمر جيد وثمة احتياطي لدفع الدولة التزاماتها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام