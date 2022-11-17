الرئيس بري يرفع الجلسة السادسة لانتخاب رئيس الجمهورية بعد فقدان النصاب ويحدد الجلسة السابعة الخميس المقبل – موقع قناة المنار – لبنان
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November 17 2022 - 13:26

الرئيس بري يرفع الجلسة السادسة لانتخاب رئيس الجمهورية بعد فقدان النصاب ويحدد الجلسة السابعة الخميس المقبل

منذ 1 ساعة 17 November، 2022
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