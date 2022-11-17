نتيجة التصويت في جلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية جاءت كالتالي: ورقة بيضاء 46، ميشال معوض 43، لبنان الجديد 9، عصام خليفة 7، زياد بارود 3، سليمان فرنجية 1، ميشال ضاهر 1 وورقة ملغاة 2 – موقع قناة المنار – لبنان
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November 17 2022 - 13:26

نتيجة التصويت في جلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية جاءت كالتالي: ورقة بيضاء 46، ميشال معوض 43، لبنان الجديد 9، عصام خليفة 7، زياد بارود 3، سليمان فرنجية 1، ميشال ضاهر 1 وورقة ملغاة 2

منذ 2 ساعة 17 November، 2022
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