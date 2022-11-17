عدد المقترعين من النواب خلال جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بلغ 112 – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
November 17 2022 - 13:26
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
إقتصاد
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
17 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
ترددات البث
البث المباشر
الرئيس بري يرفع الجلسة السادسة لإنتخاب رئيس للجمهورية بعد فقدان النصاب ويحدد الجلسة السابعة يوم الخميس المقبل
الرئيس بري من مجلس النواب: قلنا لكم منذ اليوم الأول إنّه يجب أن يكون هناك توافق لنصل إلى نتيجة
نتيجة فرز الأصوات: 46 ورقة بيضاء و43 ميشال معوض و9 لبنان الجديد و7 عصام خليفة
نتيجة فرز الأصوات: و3 زياد بارود و1 سليمان فرنجية و1 ميشال ضاهر و2 ملغاة
اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال بالمنطقة الشرقية بمدينة نابلس في الضفة الغربية
موقع أكسيوس: بلينكن وسوليفان زارا عُمان لمناقشة فتح المجال الجوي أمام الطائرات الإسرائيلية
ممثلة الرئيس الروسي: في مجموعة العشرين تم بحث الانتقال إلى التسويات بالعملات الوطنية
السفير الروسي في بكين: موسكو تنتظر زيارة الرئيس الصيني في العام 2023
رئيس مكتب زيلينسكي: توجيه ضربات جديدة للبنى التحتية للطاقة في أوكرانيا
فاينانشيال تايمز: الامتعاض يتزايد في الناتو من سلوك زيلينسكي
الخارجية الروسية: استئناف عبور الأمونيا لا يمكن أن يخضع لشروط مسبقة
رئيس الوزراء البريطاني يفتح حدود بلاده أمام 3000 خريج هندي إضافي
عدد المقترعين من النواب خلال جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بلغ 112
منذ 2 ساعة
17 November، 2022
التعليقات
ذات صلة
حدث اليوم | جلسة سادسة لمجلس النواب.. لا رئيس جديد للجمهورية اللبنانية
رفعت البدوي: الحق الفلسطيني لا يسترد إلا بالقوة
ميزة انتظرها كثيرون من واتساب.. فتح التطبيق على 4 أجهزة
أردوغان يعلن الاتفاق على تمديد اتفاقية الحبوب 120 يوما اعتبارا من 19 تشرين الثاني/نوفمبر
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}