ايران: شهداء وجرحى في هجوم ارهابي استهدف المواطنين والشرطة في مدينة ايذه بخوزستان

قام عدد من المسلحين المجهولين مساء اليوم الاربعاء بفتح النار على المواطنين والشرطة في مدينة ايذه في محافظة خوزستان ما اسفر الاعتداء عن استشهاد 4 اشخاص

وقال مصدر أمني مطلع في تصريح لوكالة “فارس” في اهواز “أطلق عدد من المجهولين النار مساء اليوم الاربعاء على الاهالي ومنتسبي قوى الامن الداخلي في مدينة إيذه “.

وتابع: “أصيب واستشهد عدد من الأشخاص ورجال الشرطة في هذا الحادث الإرهابي”.

وافاد هذا المصدر المطلع باستشهاد 4 اشخاص واصابة 6 اخرين في هذا الاعتداء بعد فتح المهاجمون نيران اسلحة الكلاشينكوف على المواطنين.

المصدر: وكالة فارس