شهداء وجرحى بعد اطلاق مسلحين مجهولين النار عشوائيا بمدينة ايذه التابعة لخوزستان الايرانية – موقع قناة المنار – لبنان
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November 16 2022 - 21:24

شهداء وجرحى بعد اطلاق مسلحين مجهولين النار عشوائيا بمدينة ايذه التابعة لخوزستان الايرانية

منذ 2 ساعة 16 November، 2022
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