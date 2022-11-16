اعلام العدو: لا تزال حالة المستوطنين الثلاثة الذين أصيبوا بعملية الطعن بمستوطنة  “أريئيل” الصناعية بسلفيت صعبة وخطيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 16 2022 - 12:12

اعلام العدو: لا تزال حالة المستوطنين الثلاثة الذين أصيبوا بعملية الطعن بمستوطنة  “أريئيل” الصناعية بسلفيت صعبة وخطيرة

منذ 48 mins 16 November، 2022
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