للتنبه مما يعرض في كرتون الاطفال.. – موقع قناة المنار – لبنان
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November 15 2022 - 23:52

للتنبه مما يعرض في كرتون الاطفال..

منذ 2 ساعة 15 November، 2022
تقارير مصورة - لبنان

كرتونُ الاطفال، مليءٌ بالايحاءاتِ والرسائلِ المضمرة..

المصدر: قناة المنار

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