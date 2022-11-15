أسعار الغاز في أوروبا ترتفغ 20% لتصل الى 1245 دولار لكل ألف متر مكعب

سجلت أسعار الغاز في أوروبا ارتفاعا بنسبة 20% لتصل 1245 دولارا لكل ألف متر مكعب، بحسب بورصة لندن.

ووفقًا للعقود الآجلة على مؤشر أكبر مركز أوروبي TTF، الموجود في هولندا، افتتح التداول عند 1065.5 دولار لكل ألف متر مكعب، تبلغ التكلفة اعتبارًا من الساعة 17:42 بتوقيت غرينيتش 1245,4 دولار مسجلة ارتفاعًا بنسبة 20%، وتعتمد ديناميات عروض الأسعار على سعر التسوية ليوم التداول السابق، وكان سعر التداول للعقود الآجلة يوم الجمعة 1037 دولارًا لكل ألف متر مكعب، وهذا هو أدنى رقم منذ 26 تشرين الأول/أكتوبر.

المصدر: روسيا اليوم