اعلام تركي: المدعي العام في اسطنبول يفتح تحقيقا بانفجار شارع الاستقلال ويرجح انه عملية ارهابية – موقع قناة المنار – لبنان
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November 13 2022 - 17:00

اعلام تركي: المدعي العام في اسطنبول يفتح تحقيقا بانفجار شارع الاستقلال ويرجح انه عملية ارهابية

منذ 52 mins 13 November، 2022
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