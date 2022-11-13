محافظ اسطنبول: انفجار تقسيم يخلف عددا من القتلى والجرحى – موقع قناة المنار – لبنان
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November 13 2022 - 16:58

محافظ اسطنبول: انفجار تقسيم يخلف عددا من القتلى والجرحى

منذ 57 mins 13 November، 2022
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