اعلام تركي: اغلاق شارع الاستقلال في منطقة تقسيم وسط اسطنبول اثر انفجار اسفر عن سقوط جرحى – موقع قناة المنار – لبنان
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November 13 2022 - 16:58

اعلام تركي: اغلاق شارع الاستقلال في منطقة تقسيم وسط اسطنبول اثر انفجار اسفر عن سقوط جرحى

منذ 58 mins 13 November، 2022
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