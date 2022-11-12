وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم تفقد العسكريين على الحدود الشرقية – موقع قناة المنار – لبنان
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November 12 2022 - 19:14
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السيد حسن نصر الله: معادلة الجيش والشعب والمقاومة هي التي تحمي لبنان وأسباب ترسيم الحدود البحرية لا تزال قائمة وستتعزز
السيد نصر الله: الحصار الأميركي ما زال مستمراً على لبنان والولايات المتحدة تمنع أي دولة من مساعدته في أزمته الاقتصادية
السيد نصر الله: واشنطن لم تنجز اتفاق الترسيم حُباً باللبنانيين بل لتجنيب المنطقة الحرب ولأنها تعرف ظروف الكيان الصهيوني
السيد نصر الله: نريد رئيساً بأسرع وقت ممكن لكن سد الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية لا يعني ملء الفراغ بأي كان وكيفما كان
السيد نصر الله: نريد رئيساً في بعبدا شجاعاً ولا يخاف ويقدم المصلحة الوطنية على خوفه ونريد رئيساً لا يباع ولا يشترى
الشيخ نعيم قاسم: لقد مُنع لبنان من استلام هبة الفيول الإيراني وبالتالي مُنع من الإضاءة بالكهرباء 6 ساعات يوميا لعدة أشهر
الرئيس نبيه بري في حديث صحافي: التوافق هو المعبر الإلزامي لانتخاب رئيس ومن دون التوافق سيستمر الفراغ والبلد سيدفع الثمن
الرئيس بري: تعليق مبادرتي الحوارية لا يعني أنني سأبقى مكتوف اليدين أمام مراوحة الاستحقاق الرئاسي على ما هو عليه
رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عقب لقائه الرئيس بري في عين التينة: اتفقنا على صيغة حول الكهرباء
السفير الإيراني مجتبى أماني: منذ سنوات سعينا لحل مشكلة الكهرباء في لبنان لكن هذه المساعي واجهت أياد خارجية حالت دون ذلك
تظاهرات في مناطق بحرينية عدة رفضاً للانتخابات التشريعية التي تجريها سلطات المنامة
جمعية الوفاق البحرينية: رصدنا ضعف المشاركة في الانتخابات وتوجيه واضح للعسكريين والمجنسين وغياب تام للمكونات المختلفة
اندلاع مواجهات في بلدة قباطية جنوب جنين عقب اقتحامها من قبل قوات الاحتلال واعتقال المحرر سمير أبو زينة
بحرية الاحتلال تطلق النار على مراكب الصيادين في بحر شمال مدينة غزة
حركة الجهاد الإسلامي في ذكرى استشهاد القائد بهاء أبو العطا: جرائم الاغتيال لن تنال من عزيمة الشعب الفلسطيني ومقاومته
الدفاع الروسية: مقتل 85 مرتزقاًخلال صد هجوم جنوب دونيتسك وإسقاط مروحية للجيش الأوكراني في زابوروجيا و6 طائرات مسيرة
نائب رئيس مجلس الدوما الروسي: روسيا لم تستخدم بعد ترسانتها الكاملة ولم تقصف جميع أهداف العدو المحتملة
الخارجية الروسية: لم نقرر تمديد صفقة الحبوب وغير راضين عن تنفيذ المذكرة مع الأمم المتحدة لتصدير منتجاتنا الزراعية
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان: تمديد صفقة تصدير الحبوب في البحر الأسود سيكون قراراً صائباً ولا ينبغي وضع حد زمني لها
الرئيس الأميركي جو بايدن في افتتاح قمة آسيان: سنناقش حرب روسيا في أوكرانيا والشراكة الاستراتيجية الشاملة مع المنظمة
مستشار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يؤكّد أنّه سيعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية لعام 2024 الثلاثاء المقبل
الحكومة الإثيوبية وجبهة تيغراي توقعان اتفاقا بشأن تنفيذ هدنة أقرها الجانبان في محادثاتهما بجنوب أفريقيا
وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم تفقد العسكريين على الحدود الشرقية
منذ 18 mins
12 November، 2022
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