السيد رئيسي: سياسة زعزعة الأمن والاستقرار ستُهزم كما سياسة العقوبات

أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أنّ سياسة زعزعة الأمن والاستقرار ستهزم كما هزمت سياسة العقوبات.

وخلال كلمة له في مدينة باكدشت جنوبي طهران، قال السيد رئيسي “لم يتمكنوا من عزل إيران، وقد باتوا هم المعزولين”، معقّبًا: “قالوا إنهم سيبطئون من حركة تطورنا عبر حملة الضغط القصوى من العقوبات، لكنهم فشلوا في ذلك، وهم يعترفون بهذا الأمر”.

وأضاف الرئيس الإيراني “حكومتنا من الشعب ومع الشعب ولأجل الشعب، وسنسعى في حكومتنا بكل قوّة، بالرغم من سياسة أعدائنا، لحل مشكلات الشعب الاقتصادية والاجتماعية كالبطالة والسكن”.

المصدر: مواقع