السيد نصر الله: نريد رئيس جمهورية في بعبدا مطَمْئنا لهذه المقاومة، نريد رئيسا شجاعا لا يباع ولا يشترى وما نريده رئيسا لا يطعن المقاومة في ظهرها ولا يتآمر عليها – موقع قناة المنار – لبنان
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November 11 2022 - 16:50

السيد نصر الله: نريد رئيس جمهورية في بعبدا مطَمْئنا لهذه المقاومة، نريد رئيسا شجاعا لا يباع ولا يشترى وما نريده رئيسا لا يطعن المقاومة في ظهرها ولا يتآمر عليها

منذ 11 mins 11 November، 2022
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