السيد نصر الله: الاميركيون لا يزالون يعملون على خيار الفوضى والحرب الاهلية ويتصورون ان هذا يمكن ان يؤدي لانهاء المقاومة مثلما افترضوا ان الحصار والتجويع يمكن ان يؤدي الى انهاء المقاومة في لبنان وفشلوا – موقع قناة المنار – لبنان
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November 11 2022 - 16:50

السيد نصر الله: الاميركيون لا يزالون يعملون على خيار الفوضى والحرب الاهلية ويتصورون ان هذا يمكن ان يؤدي لانهاء المقاومة مثلما افترضوا ان الحصار والتجويع يمكن ان يؤدي الى انهاء المقاومة في لبنان وفشلوا

منذ 14 mins 11 November، 2022
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