السيد نصر الله: نريد رئيس جمهورية في اقرب وقت ممكن والفراغ في سدة الرئاسة ينعكس على كل الوضع اللبناني والمصلحة الوطنية الكبرى هي ان يُنتخب رئيس جمهورية في اقرب وقت ممكن – موقع قناة المنار – لبنان
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November 11 2022 - 16:50

السيد نصر الله: نريد رئيس جمهورية في اقرب وقت ممكن والفراغ في سدة الرئاسة ينعكس على كل الوضع اللبناني والمصلحة الوطنية الكبرى هي ان يُنتخب رئيس جمهورية في اقرب وقت ممكن

منذ 15 mins 11 November، 2022
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