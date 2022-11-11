السيد نصر الله: لبنان حصل على مطالب الدولة اللبنانية بقوته وبالتقاطه للحظة التاريخية والاميركيون لم يتموا اتفاق الترسيم حبا باللبنانيين ولا لكي يصبح لديهم غاز وكهرباء بل قالوا لتجنب الحرب واميركا تعرف معنى الذهاب لحرب بين لبنان وحزب الله لذلك قبلوا بخط 23 – موقع قناة المنار – لبنان
السيد نصر الله: لبنان حصل على مطالب الدولة اللبنانية بقوته وبالتقاطه للحظة التاريخية والاميركيون لم يتموا اتفاق الترسيم حبا باللبنانيين ولا لكي يصبح لديهم غاز وكهرباء بل قالوا لتجنب الحرب واميركا تعرف معنى الذهاب لحرب بين لبنان وحزب الله لذلك قبلوا بخط 23