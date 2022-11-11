السيد نصر الله: بعد ال2000 تدمير المنطقة بالحروب من افغانستان الى العراق الى حرب تموز عملكم المباشر، وانتم الطاعون والوباء واللعنة وشعوب منطقتنا واجهوا هذا الوباء ومنهم حزب الله – موقع قناة المنار – لبنان
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November 11 2022 - 16:50

السيد نصر الله: بعد ال2000 تدمير المنطقة بالحروب من افغانستان الى العراق الى حرب تموز عملكم المباشر، وانتم الطاعون والوباء واللعنة وشعوب منطقتنا واجهوا هذا الوباء ومنهم حزب الله

منذ 37 mins 11 November، 2022
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