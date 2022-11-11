السيد نصر الله: نقول لها من اللعنة؟ الكيان الصهيوني الذي هجر وقتل واستباح فلسطين ولبنان ولكن برعاية من وبدعم من؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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November 11 2022 - 16:48

السيد نصر الله: نقول لها من اللعنة؟ الكيان الصهيوني الذي هجر وقتل واستباح فلسطين ولبنان ولكن برعاية من وبدعم من؟

منذ 37 mins 11 November، 2022
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