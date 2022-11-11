الصين تسجل زيادة في حالات الإصابة بكورونا

يستمر الوضع الوبائي في الصين في التدهور، مع تسجيل 1150 حالة مؤكدة جديدة لكوفيد-19 و9385 حاملا للفيروس بدون أعراض، تم اكتشافها في البر الرئيسي خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقا لبيانات لجنة الدولة للصحة في الصين، تقع معظم الحالات الجديدة في جنوب غوانغدونغ (546 حالة مؤكدة و 2461 بدون أعراض) وهنان (124 حالة مؤكدة و 2881 بدون أعراض). كما تم تسجيل حالات إصابة في بكين، وتشونغتشينغ، ومنطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم، ومنطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم، ويوننان، وشانشي، وهيلونغجيانغ، ولياونينغ، وخبي، وسيتشوان، وشاندونغ، وجيانغسو.

التزمت الصين بسياسة عدم التسامح مع الفيروس تقريبا منذ بداية جائحة الفيروس التاجي، ولا تزال مكافحة الوباء الصينية واحدة من أكثر المكافحة صرامة في العالم. حتى لو تم اكتشاف حالات قليلة فقط من العدوى، يمكن عزل مناطق ومدن بأكملها.

ودخلت شنغهاي في الإغلاق لمدة ثلاثة أشهر في الربيع الماضي، مما تسبب في حدوث اضطرابات كبيرة في الإنتاج والإمداد في جميع أنحاء العالم، حيث سجلت المدينة معدلات إصابة قياسية للصين، مع أكثر من 20000 حالة في بعض الأيام.

في الأشهر الأخيرة، شهدت الصين مرة أخرى تدهورا في الوضع الوبائي بسبب تفشي كوفيد، وجرى إغلاق جزئي تم فرضه في عدد من المدن، وأجبر الناس على الخضوع لاختبار PCR يوميا.

وفي وقت سابق، قال خبير أمراض الجهاز التنفسي، وانغ جوانغفا لصحيفة غلوبال تايمز التي تديرها الدولة في الصين إن السلطات في بعض مناطق الصين جعلت مكافحة الوباء على رأس أولوياتها، متجاهلة الاحتياجات الأساسية أو العاجلة الأخرى للسكان.

المصدر: وكالات