بدء توافد النواب الى ساحة النجمة للمشاركة في الجلسة الخامسة لانتخاب رئيس للجمهورية – موقع قناة المنار – لبنان
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November 10 2022 - 11:02
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مجلس النواب اللبناني يعقد جلسته الخامسة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية عند الـ11 قبل الظهر
النائب ابراهيم الموسوي: نرفض أن تكون جرود نحلة مطمرا للنفايات الملوثة اشعاعيا ولن يكون ذلك أبدا وليعالجوها خارج لبنان
فلسطين المحتلة: توغل 4 جرافات للاحتلال وآليات عسكرية عند بوابة أبو صفية شرق دير البلح وسط قطاع غزة
سرايا القدس كتيبة جنين: مجاهدونا استهدفوا آليات للاحتلال خلال اقتحامها الحي الشرقي بجنين بصلة رصاص وعبوات متفجرة
نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 9 فلسطينيين من مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة
العميد يحيى سريع: القوات المسلحة اليمنية منعت سفينة بميناء قنا من نهب النفط وتهريبه بعد أن وجهت لها عدة رسائل تحذيرية
الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي: سياسة العدو في زعزعة استقرار إيران فشلت كفشل سياسة الضغوط القصوى
قائد القوة الجو فضائية الإيرانية يعلن النجاح في صناعة صاروخ باليستي يفوق سرعة الصوت لاختراق منظومات الدفاع الجوي
العميد حاجي زادة: هذا الصاروخ الباليستي يمكنه اختراق أنواع المنظومات الصاروخية ولا أعتقد أن هناك تقنية لمواجهة مدى عقود
الرئيس الأميركي جو بايدن: الحزب الديمقراطي أبلى بلاء حسنا عكس كل التوقعات وأنوي الترشح للرئاسة مجددا
وزير الدفاع الروسي أمر بانسحاب القوات الروسية من الضفة اليمنى لنهر دنيبرو بمنطقة خيرسون التي تتعرض لهجوم مضاد أوكراني
الخارجية الصينية: ملتزون بتحقيق التعايش السلمي مع الولايات المتحدة لكن تايوان تمثل جوهر المصالح الصينية
اليونان: مواجهات بين متظاهرين وشرطة مكافحة الشغب وسط إضراب عام وتظاهرات احتجاجا على ارتفاع الأسعار والتضخم المتصاعد
أمين عام حزب الله سماحة السيد حسن نصرالله يتحدث يوم الجمعة في 11/11/2022 عند الساعة 14:30 بتوقيت بيروت في احتفال لمناسبة يوم شهيد حزب الله
بدء توافد النواب الى ساحة النجمة للمشاركة في الجلسة الخامسة لانتخاب رئيس للجمهورية
منذ 10 mins
10 November، 2022
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