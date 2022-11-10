بدء توافد النواب الى ساحة النجمة للمشاركة في الجلسة الخامسة لانتخاب رئيس للجمهورية – موقع قناة المنار – لبنان
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November 10 2022 - 11:02

بدء توافد النواب الى ساحة النجمة للمشاركة في الجلسة الخامسة لانتخاب رئيس للجمهورية

منذ 10 mins 10 November، 2022
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