الخارجية السورية: بيان الخارجية الفرنسية يفضح دورها التخريبي والداعم للمجموعات الإرهابية

أعربت سورية عن إدانتها البيان الصادر عن وزارة الخارجية الفرنسية حول “الأوضاع في شمال غرب سورية”، مؤكدة أنه “يفضح الدور التخريبي للحكومة الفرنسية”.

وذكر مصدر رسمي في وزارة الخارجية لـ سانا أن “البيان الصادر ينضح بسيل من الأكاذيب والافتراءات، ويفضح مجدداً دعم للحكومة الفرنسية للمجموعات الإرهابية في سورية”.

وقال المصدر “لقد كان حرياً بالحكومة الفرنسية إدانة التصعيد الأخير للمجموعات الإرهابية في شمال غرب سورية، ومن المريب سكوتها عن سلوكيات النظام التركي الداعم الرئيسي لهذه المجموعات”.

وأشار المصدر إلى أن “سورية تؤكد مجدداً الاستمرار في مطاردة فلول المجموعات الإرهابية حتى القضاء عليها بشكل كامل، ولن تثنيها مواقف الحكومة الفرنسية والدول المعادية عن تحقيق هذا الهدف، وتعزيز توطيد الأمن والاستقرار في البلاد”.

المصدر: سانا