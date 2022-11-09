احصاءات غرفة التحكم المروري للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية في لبنان: 8 حوادث و10 جرحى – موقع قناة المنار – لبنان
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November 9 2022 - 10:10

احصاءات غرفة التحكم المروري للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية في لبنان: 8 حوادث و10 جرحى

منذ 23 mins 9 November، 2022
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