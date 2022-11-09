احصاءات غرفة التحكم المروري للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية في لبنان: 8 حوادث و10 جرحى – موقع قناة المنار – لبنان
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November 9 2022 - 10:10
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فلسطين المحتلة: استشهاد الشاب مهدي حشاش متأثرا بإصابته خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم بلاطة بنابلس فجرا
الهلال الأحمر الفلسطيني: شهيد و60 إصابة بالرصاص نتيجة المواجهات مع الاحتلال خلال اقتحام الصهاينة قبر يوسف بنابلس
وزير الأمن الايراني: في الأحداث الأخيرة كانت يد الصهاينة في التنفيذ ويد البريطانيين في الاعلام ويد السعوديين في التمويل
السيد اسماعيل خطيب: ايران لن تدعم أبداً مثل بريطانيا الأعمال الإرهابية في دول أخرى لذلك ستدفع ثمن أفعالها في بلادنا
قائد القوة البرية بالجيش الايراني: نحذر الأعداء بأن يكونوا على بينة إذا ما أقدموا على أي خطأ ضدنا فإن ردنا سيكون حاسماً
قائد قوة الدفاع الجوي في الجيش الايراني: بلغنا مرحلة الاكتفاء الذاتي ولا نحتاج إلى أحد في مجال انتاج أجهزة الدفاع الجوي
شركة النفط الوطنية الإيرانية: صادراتنا النفطية تحسنت قياساً بالشهور الماضية ونجري مفاوضات مكثفة لتوسيع نطاق السوق
سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي يزور طهران ويجري مباحثات مع نظيره الإيراني علي شمخاني وعدد من كبار المسؤولين الإيرانيين
نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف يعلن أن موسكو جاهزة لأن تصبح وسيطاً بالاتصالات بين إيران والسعودية
وزير الدفاع الروسي يتفقد مركز قيادة القوات المشتركة التي تقوم بالعملية العسكرية في أوكرانيا ويستمع إلى الوضع الميداني
مجلس إدارة زابوروجيا يعلن أن "مرتزقة بولنديين" وأفراد تشكيل "كراكن" القومي الأوكراني يقاتلون إلى جانب كييف في المقاطعة
وزارة النقل الروسية تعلن استئناف الحركة عبر جسر القرم بعد تعرضه لتفجير ارهابي الشهر الماضي اتهمت موسكو كييف بتدبيره
الخارجية الأمريكية تؤكد مقتل مواطن أمريكي في بغداد وتقول إنها تراقب عن كثب تحقيق السلطات العراقية في سبب الوفاة
شركة النفط اليمنية تعلن أن العدوان احتجز سفينة ديزل بالرغم من خضوعها للتفتيش في جيبوتي بهدف زيادة معاناة الشعب اليمني
الولايات المتحدة: النتائج الأولية لانتخابات الكونغرس النصفية تظهر تنافسا شديدا بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي
لمناسبة أسبوع تكفل أيتام الشهداء ويوم الشهيد 11/11 تدعوكم مؤسسة الشهيد للمساهمة في كفالة أيتام الشهداء من خلال التواصل على الرقم 70129100
احصاءات غرفة التحكم المروري للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية في لبنان: 8 حوادث و10 جرحى
منذ 23 mins
9 November، 2022
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