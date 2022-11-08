“هآرتس” تعلن.. ومقياتي ينفي – موقع قناة المنار – لبنان
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November 8 2022 - 23:44

“هآرتس” تعلن.. ومقياتي ينفي

منذ 3 ساعة 8 November، 2022
تقارير مصورة - لبنان

هآرتس تعلنُ والرئيسُ ميقاتي ينفي أيَ تواصلٍ معَ مسؤولٍ إسرائيلي ..

المصدر: قناة المنار

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