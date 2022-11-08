الرئيس الصيني يوجّه بتعزيز قدرات الجيش والاستعداد للعمل العسكري

شدد الرئيس الصيني شي جين بينغ، على تعزيز قدرات جيش التحرير الشعبي الصيني والاستعداد للعمل العسكري.

وجاءت تصريحات الرئيس خلال تفقده مركز العمليات المشتركة لقيادة اللجنة العسكرية المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

ونقل تلفزيون الصين المركزي عن شي جين بينغ قوله: “من الضروري تعزيز التدريب الشامل للقوات المسلحة لضمان استعدادها للعمليات القتالية”.

وأوضح أنه يجب على قيادة جيش التحرير الشعبي تعزيز الابتكار في الجيش، وتشكيل آليات موثوقة حتى تتمكن القوات الصينية من المشاركة في المعارك بكفاءة عالية.

المصدر: وسائل اعلام صينية