“فاينانشيال تايمز”: سوناك نكث وعده

ذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز”، أن رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك تراجع عن وعده بمراجعة أو شطب جميع تشريعات الاتحاد الأوروبي من قوانين بلاده في خلال مئة يوم من تعيينه.

وأضافت الصحيفة في مقالتها “بدأ ريشي سوناك في التراجع عن اقتراحه الطموح بإزالة قوانين الاتحاد الأوروبي غير المرغوب فيها من القوانين البريطانية، وتخلى عن وعده بتنفيذ ذلك في غضون 100 يوم”.

يُشار إلى أن مثل هذا القرار قد تم اتخاذه بعد اكتشاف 1400 قانون آخر من قوانين الاتحاد الأوروبي في تشريعات البلاد، وسيتعين على المسؤولين البريطانيين الآن تحليل 3800 وثيقة بشكل إجمالي.

ووفقاً لمصادر الصحيفة، يعتزم وزير الطاقة والصناعة الجديد غرانت شابس إبطاء عملية مراجعة القوانين الأوروبية، بسبب نقص عدة مئات من الموظفين الحكوميين لإكمال المهمة. وقالت الوزارة إنها تعتزم “الاستفادة الكاملة من مزايا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي”، مشيرة إلى أن مراجعة القوانين “عمل مهم لتسريع الإصلاح التنظيمي واستعادة القانون البريطاني”.

المصدر: روسيا اليوم