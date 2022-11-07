قطع السير في محلّة نفق البربير في بيروت بالاتجاهين بسبب تجمع للمياه وتحويل السير الى الطرقات المجاورة (التحكم المروري) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 7 2022 - 22:56

قطع السير في محلّة نفق البربير في بيروت بالاتجاهين بسبب تجمع للمياه وتحويل السير الى الطرقات المجاورة (التحكم المروري)

منذ 57 mins 7 November، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة