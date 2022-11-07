قطع السير في محلّة نفق البربير في بيروت بالاتجاهين بسبب تجمع للمياه وتحويل السير الى الطرقات المجاورة (التحكم المروري) – موقع قناة المنار – لبنان
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November 7 2022 - 22:56
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الخارجية الكازاخستانية: الجولة المقبلة من محادثات أستانا بشأن سوريا ستنعقد في نهاية شهر تشرين الثاني
منظمة الصحة العالمية: موجات الحر قتلت 15 ألف شخص على الاقل في أوروبا خلال العام 2022
لمناسبة أسبوع تكفل أيتام الشهداء ويوم الشهيد 11/11 تدعوكم مؤسسة الشهيد للمساهمة في كفالة أيتام الشهداء من خلال التواصل على الرقم 70129100
قطع السير في محلّة نفق البربير في بيروت بالاتجاهين بسبب تجمع للمياه وتحويل السير الى الطرقات المجاورة (التحكم المروري)
منذ 57 mins
7 November، 2022
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