مقدمة نشرة اخبار قناة المنار الرئيسية اليوم الاثنين 7-11-2022

توصيةٌ باعلانِ حالةِ الطوارئِ لدى الوزاراتِ المعنيةِ، معَ تفشي وباءِ الكوليرا وضَعفِ امكاناتِ المواجهةِ المحليةِ، وغيابِ المؤسساتِ الدوليةِ المعنية.. هي توصيةُ لجنةِ الصحةِ النيابيةِ التي تداعت اليومَ لمناقشةِ تطوراتِ الوباء، فخَلَصت الى ضرورةِ الاستنفارِ، والاستفادةِ من خُططِ وتجربةِ مواجهةِ جائحةِ كورونا ..

امّا تفشي داءِ الفراغِ فلم تُفلح لمواجهتِه كلُّ التحذيراتِ ولا الدعواتُ الى التوافقِ كممرٍّ الزاميٍّ لاستنقاذِ البلاد، ومعَ ضَعفِ حيلةِ البعضِ السياسي داخلياً، وخُبثِ مشاريعِ ونوايا اصحابِ السطوةِ الخارجية، فانَ الحوارَ الحقيقيَ لا يزالُ ممنوعاً كما يجاهرُ البعض، وعناوينُ التحدي تظلُّ مستحكمةً بجلساتِ انتخابِ رئيسِ الجمهوريةِ التي دعا اليها الرئيسُ بري هذا الاسبوعَ وكلَّ اسبوعٍ حتى انتخابِ رئيس.. فمَلءُ الفراغِ الرئاسي اُولى الاولوياتِ بحسَبِ رئيسِ مجلسِ النواب، الذي أكدَ انَ بندَ الحوارِ الوحيدَ الذي كانَ بصددِ الدعوةِ اليه هو التوافقُ على الانتخاباتِ الرئاسية، ونقطة على السطر كما قال، ومعَ طولِ اسطرِ الازماتِ فان مُوجباتُ الاسراع في انتخابِ رئيسٍ جديدٍ للجمهورية تصبح أكثر الحاحاً. فلبنانُ يمكنُ ان يتحملَ الفراغَ الرئاسيَ لاسابيع، وليسَ أكثرَ بحسَبِ الرئيس بري..

وبحسَبِ اجواءِ اجتماعِ هيئةِ مكتبِ المجلس، واجتماعِ الرئيسِ بري بلجنةِ الادارةِ والعدلِ فانَ البحثَ تركزَ على ملفِ هدرِ المالِ العامّ في قطاعِ الاتصالات، وقد علمت المنارُ انَ مسارَ الاجراءاتِ والمحاكماتِ القضائيةِ ورفعِ الحصاناتِ النيابيةِ جديٌ على هذا الخط..

اما على خطِّ الكابيتال كونترول فقد عَطَّلت فوقيةُ حاكمِ مصرفِ لبنانَ جلسةَ اللجانِ النيابيةِ المشتركةِ عبرَ رفضِهِ الحضورَ وارسالِ نائبٍ عنه، ما دفعَ بنائبِ رئيسِ مجلسِ النواب الياس بو صعب الى رفعِ الجلسةِ حتى حضورِ الحاكم..

في الاقليم، وفيما التحريضُ يحكمُ المشهد، والتفرقةُ المرعيةُ بمشاريعَ دوليةٍ تتحكمُ باهلِ المنطقةِ وابنائها، جاءت رسالةُ شيخِ الازهر بالدعوةِ للحوارِ بينَ المسلمينَ انفسِهم في توقيتٍ احوجَ ما تحتاجُه الامة، وهو ما لاقى ترحيباً من قبلِ العديدِ من الجهاتِ الاسلاميةِ مباركةً الدعوةَ وداعية لى ترجمتِها لما فيه مصلحةُ الامةِ وابنائها..

المصدر: قناة المنار