تقرير مصور | انطلاق اجتماع مجموعة اصدقاء الدفاع عن ميثاق الامم المتحدة في طهران

تستضيف العاصمة الإيرانية طهران الإجتماع التنسيقي الأول لمجموعة ِالدفاع ِعن ميثاق الأمم المتحدة، الذي يرفض ُالعقوبات ِالأحادية، ويدعو الى احترام ِسيادة الدول.

ويهدف اجتماع طهران إلى مناقشة التطورات الاخيرة على الصعيد الدولي بما فيها التحديات والتهديدات المشتركة والتناغم الفكري لمواجهة هذه التحديات.

ويؤكد الإجتماع على ضرورة التحقيق الكامل والدائم والفاعل لميثاق الامم المتحدة باعتباره وثيقة حقوقية تحظى بمصداقية كبيرة على الصعيد الدولي، بالإضافة إلى ارتقاء التعددية والتعاون الدولي كنواة رئيسية لميثاق الامم المتحدة.

ويرفض الإجتماع المواقف الاحادية ومناقشة السبل الكفيلة بمواجهة الاجراءات القسرية الاحادية بما فيها فرض العقوبات باعتبارها تتعارض مع الحقوق الدولية وميثاق الامم المتحدة.

وتأسست المجموعة في العام 2021 بهدف الحفاظ على وثيقة الاممم المتحدة والدفاع عنها بمشاركة 19 دولة بما فيها ايران. وتضم المجموعة 19 دولة هي ايران،والجزائر، وانغولا وبيلاروسيا وبوليفيا وكمبوديا، والصين، وكوبا، وكوريا الشمالية، وروسيا، وسوريا، وفنزويلا، و زيمبابوي، وغينيا، وفلسطين، ولاوس ونیکاراغوا، وسانت فنسنت وجزر غرينادين.

المصدر: المنار