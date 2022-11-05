الشيخ زيد ضاهر زار الترياقي.. للتمسك بوحدتنا بمواجهة الصلف الصهيوني والعدوان الأميركي – موقع قناة المنار – لبنان
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November 5 2022 - 15:06

الشيخ زيد ضاهر زار الترياقي.. للتمسك بوحدتنا بمواجهة الصلف الصهيوني والعدوان الأميركي

منذ 16 mins 5 November، 2022
أخبار موقع المنار
لبنان

زار مسؤول منطقة صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر على رأس وفد السبت رئيس “تيار الفجر” عبد الله الترياقي، حيث تم عرض لآخر التطورات السياسية في لبنان والمنطقة.

وأكد المجعتمون على “الأهمية الكبرى التي تكتسبها مجريات الأمور في فلسطين المحتلة وتحديدا في الضفة الغربية المحتلة، حيث يفتح الشعب الفلسطيني صفحة جديدة متألقة من صفحات جهاده المباركة ويبذل أبناء هذا الشعب المجاهد أرواح بنيهم ورجالهم وفتيانهم وأطفالهم رخيصة في سبيل نيل الحرية، ودفاعا عن الأمة العربية والإسلامية وعن كل أحرار العالم”.

ولفت المجتمعون الى ان “ما يزيد من أهمية المقاومة التي يبديها أهل فلسطين الأعزاء، أنها تحصل في ظل إنعدام موازين القوى وسقوط معظم أشلاء النظام الرسمي العربي في مستنقع الخضوع المذل للمشروع الأميركي الصهيوني في المنطقة والعالم”، وشددوا على “التمسك بوحدة ساحاتنا العربية والإسلامية في مواجهة الصلف الصهيوني والعدوان الأميركي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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