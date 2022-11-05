عبد اللهيان: واشنطن أبلغتنا بتراجعها عن تصريحات بايدن حول “تحرير إيران”

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن أمريكا سعت وراء تغيير نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية على مدى اربعين عاما من انتصار الثورة الاسلامية. وأضاف ان الامريكان حاولوا لتنفيذ “الخطة ب” خلال الايام الاربعين الماضية في إيران، إلا انها فشلت في تحقيق هذا الغرض بفضل وعي الشعب الايراني وتوجيهات الإمام السيد علي الخامنئي.

وحول تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن الأخيرة حول “تحرير إيران”، قال أمير عبداللهيان في تصريح للصحفيين اليوم السبت، “تلقى السيد بايدن، يوم امس الجمعة إجابته في كلمة ألقاها رئيس الجمهورية السيد ابراهيم رئيسي، حيث قام المسؤولون الأمريكيون على الفور بتصحيح تصريحات بايدن غير المدروسة وأبلغونا عبر القنوات الدبلوماسية أن أمريكا ليس لديها مثل هذا الموقف”.

واضاف “اننا نعلم نية البيت الأبيض منذ الـ 43 عاما المتمثلة في السعى وراء تغيير نظام الجمهورية الإسلامية”. وتابع “ابلغنا مرارا الامريكان بصراحة خلال المفاوضات النووية، ان هذا السلوك لا يتسم باخلاص ولا يهدف الى معالجة المشاكل بل انكم تعملون دوما على تحقيق اهداف خفية في المنطقة خدمة لمصالحكم ولا يهمكم شعوب المنطقة”.

وأشار عبداللهيان إلى أنه “من الواضح لنا ما قام به الأمريكيون في العراق وأفغانستان وبعض الدول الأخرى في العقدين الماضيين؛ انهم كانوا اعلنوا عن تنفيذ “الخطة ب” في إيران وشهد الشعب الايراني خلال الايام الاربعين الاخيرة مساعي الامريكان لتنفيذ الخطة ب إلا ان وعي الشعب الايراني وتوجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية جعلا مساعي امريكا هذه فاشلة”.

المصدر: وكالة ارنا