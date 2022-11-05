الإمام الخامنئي: النظام العالمي الحالي في حالة تغير وسوف يسود نظام جديد

أشار موقع قائد الثورة الإسلامية في إيران، الإمام السيد علي الخامنئي، أن النظام العالمي الحالي في حالة تغير، وسوف يسود نظام جديد

وضمن سلسلة تغريدات على موقع السيد الخامنئي على تويتر بالعربية، قال إن هناك ثلاثة خطوط عريضة في هذا النظام الجديد، وهب انزواء أمريكا، وانتقال القوة السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية من الغرب إلى آسيا، وانتشار فكر المقاومة وتوسّع جبهتها مقابل الغطرسة.

واضاف، “لدى أمريكا قواعد عسكريّة ذات عديدٍ كبير في مناطق كثيرة في العالم، ضمنها منطقتنا وأوروبا وآسيا، وهم يحصّلون تكاليفها من ذاك البلد المسكين الذي توجد قاعدتهم فيه. لكن هذا الوضع سوف ينتهي في النظام العالمي الجديد وتنكفئ أيدي أمريكا وأرجلها من أنحاء العالم كافة.

وتابع، أن القوى الغربيّة تفقد اليوم الاقتدارَ السياسي والعلمي والثقافي والاقتصادي رويداً رويداً، وسينتقل هذا الاقتدار في النظام العالمي الجديد من الغرب إلى آسيا التي ستغدو مركزَ العلم والاقتصاد والقوّتين السياسيّة والعسكريّة.

كما نشر موقع الإمام الخامنئي، مقتطفات من خطاب الإمام أكد فيه أن نظام الجمهوريّة الإسلاميّة، سيعاقب كلّ المجرمين والمتعاونين معهم في قضايا أعمال الشغب الأخيرة.

المصدر: موقع الإمام الخامنئي