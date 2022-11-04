الخط_الساخن: بلدية بيروت تتأهب لمكافحة الكوليرا ومؤسسة المياه تؤكد: مياهنا نظيفة

اشار د. خالد عبد الله رئيس دائرة الوقاية في بلدية بيروت اثناء استضافته في برنامج الخط الساخن الى ان مصادر مياه بيروت متعددة واوجز بالتفصيل كيفية الرقابة عليها كما تحدث عن خلية الازمة التي بدأت العمل منذ اسبوع تقريبا بهدف الوقاية من الكوليرا.

وبدوره اكد المهندس علي راضي – رئيس المصلحة الفنية لجبل لبنان الجنوبي في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ان مياه المؤسسة يتم التأكد من سلامتها بشكل مستمر.

من أحياء بيروت كانت جولة للزميلة ديما جمعة على بعض محلات بيع المياه وكانت اراء الناس متفاوتة.

واستمرت جولة الزميلة ديما جمعة للتعرف مع اصحاب الصهاريج على شروط التعقيم ومدى ثقة الناس فيها.وفي معرض حديثه عن الكوليرا، أشار د. خالد الى ان عينات المياه المتتابعة التي تم اخذها لا تظهر وجود كوليرا وعلق عن تقرير منظمة الصحة العالمية.عن أزمة الآبار الارتوازية الملوثة وخلطها بمياه الدولة والتي تتطلب فحوصات دقيقة لمعرفة مصدر التلوث طلب المهندس علي راضي من المواطنين التالي:

ما هو دور البلديات في تنظيم ملف اصحاب الصهاريج وهل تتابع بلدية بيروت هذا القطاع؟