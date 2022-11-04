وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال: الراتب التقاعدي عن شهر تشرين الأول سيتم العمل على صرفه فور نشر موازنة العام 2022 في الجريدة الرسمية في الأيام القليلة المقبلة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 4 2022 - 12:36

وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال: الراتب التقاعدي عن شهر تشرين الأول سيتم العمل على صرفه فور نشر موازنة العام 2022 في الجريدة الرسمية في الأيام القليلة المقبلة

منذ 24 mins 4 November، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة