اعلام العدو : المستوطن المصاب بالحجارة قرب (كريات أربع) أصيب في رأسه، ونُقل للمستشفى – موقع قناة المنار – لبنان
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November 3 2022 - 22:48
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مجلس النواب اللبناني يوصي باستمرار عمل حكومة تصريف الأعمال من دون الاجتماع إلا في الحالات الاستثنائية
الرئيس بري خلال جلسة مجلس النواب: أنا لا أقبل أن يكون هناك أي دعوة لموضوع ذات ارتداد طائفي
الرئيس نبيه بري يدعو إلى عقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية يوم الخميس المقبل
السفارة الايرانية في بيروت تتقبل التعازي بشهداء الاعتداء الارهابي الذي استهدف قبل ايام المصلين في مدينة شيراز
وزارة المالية: انهاء كل الاجراءات المرتبطة بصرف المساعدات الاجتماعية للمتقاعدين عسكريين ومدنيين واحالتها إلى مصرف لبنان
المجلس الدستوري أصدر قرارات نهائية برد طعون قدمت ضد نواب في دوائر بيروت الأولى وكسروان-جبيل وجزين وبيروت الثانية
قائد الجيش العماد جوزاف عون يعقد اجتماعا مع أركان القيادة وقادة الوحدات والأفواج المستقلة بحضور أعضاء المجلس العسكري
العماد عون: الجيش غير معني بالتجاذبات السياسية ولا ينحاز إلى أي طرف أو جهة وما يعنيه هو صون الاستقرار والسلم الأهلي
العماد عون: ممنوع الإخلال بالأمن لأنه من الثوابت الأساسية للجيش وعلى اللبنانيين عدم الانجرار وراء عناوين وشعارات مشبوهة
مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات عنيفة بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في مخيم جنين
سرايا القدس- كتيبة جنين: استشهاد القائد فاروق سلامة أحد قادة الكتيبة في عملية اغتيال جبانة نفذتها قوات الاحتلال
الصحة الفلسطينية: أربعة شهداء برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس المحتلة
إصابة مستوطنة صهيونية بجراح خطيرة جدا جراء طلق ناري في مستوطنة كريات أربع قرب مدينة الخليل المحتلة
لجنة الانتخابات في كيان العدو: فوز رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو وحلفائه بـ 64 مقعدا مقابل 51 مقعدا لكتلة لابيد
رئيس حكومة العدو الخاسر يائير لابيد اتصل بنتنياهو وهنأه بفوزه في الانتخابات
البحرين: 130 منظمة حقوقية تتمنى على بابا الفاتيكان الذي يزور المنامة مطالبة النظام الحاكم باطلاق سراح السجناء السياسيين
جمعية الوفاق الوطني البحرينية توجه خطاباً الى بابا الفاتيكان: البلاد تعاني من تفشي الظلم والاستبداد السياسي والمذهبي
جمعية الوفاق: السلطة الحاكمة تعمل على هذه الزيارة من أجل الاستغلال والتوظيف السيء على حساب حقوق المواطنين وحرياتهم
الحكومة البريطانية الجديدة ترفض اقتراح رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس حول نقل سفارة المملكة المتحدة من تل أبيب إلى القدس
إصابة رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان في إطلاق نار استهدف تجمعا لأنصاره على الطريق نحو العاصمة إسلام اباد
خان يتهم رئيس الوزراء الحالي شهباز شريف ووزير الداخلية ومسؤول استخباراتي بالوقوف وراء محاولة اغتياله
رئيس الوزراء الباكستاني يدين محاولة اغتيال عمران خان ويطالب وزير الداخلية بتقديم تقرير فوري عن الحادث
أ ف ب: قتل المشتبه به في محاولة اغتيال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان
الحرس الثوري الإيراني: يوم مقارعة الاستكبار العالمي الجمعة سيكون يوم هزيمة فتنة أعمال الشغب الأميركية الصهيونية
الخارجية الإيرانية: ننفي بشدة اتهامنا بإرسال أسلحة ومعدات للاستخدام في الحرب الأوكرانية ومستعدون لدعم وقف هذه الحرب
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: نرحب باستئناف اتفاقية تصدير الحبوب ونؤكد على ضرورة الالتزام ببنودها كاملة
لافروف: اوكرانيا استخدمت ممرات الحبوب بالبحر الأسود في أغراض عسكرية
الكرملين: استئناف روسيا للعمل باتفاق الحبوب لا يعني أنه تم تمديده تلقائياً ويجب تقييم نتائجه قبل اتخاذ قرار
الدفاع الروسية: مقتل نحو 200 جندي أوكراني وإصابة أكثر من 120 آخرين خلال صد هجوم للقوات الاوكرانية على محور كراسني ليمان
وزير الاقتصاد السويسري جاي بارميلان: نرفض نقل ألمانيا ذخائر سويسرية لأوكرانيا خصوصا أنها متورطة في نزاع دولي
التضخم في تركيا يصل إلى 85.5% في أعلى مستوى منذ نحو 25 عاماً
اعلام العدو : المستوطن المصاب بالحجارة قرب (كريات أربع) أصيب في رأسه، ونُقل للمستشفى
منذ 24 mins
3 November، 2022
كريات أربع
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