الانتهاء من تلاوة رسالة الرئيس عون في مجلس النواب والبدء بمناقشتها – موقع قناة المنار – لبنان
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November 3 2022 - 13:00

الانتهاء من تلاوة رسالة الرئيس عون في مجلس النواب والبدء بمناقشتها

منذ 1 ساعة 3 November، 2022
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